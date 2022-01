Neo papà in sala parto, una circolare sanerà la posizione dei non vaccinati

La segreteria alla Sanità annuncia una circolare contenente una deroga. Varrà per i futuri padri non vaccinati che, a oggi, non possono accedere all'ospedale. In pratica i papà saranno considerati come pazienti e potranno così assistere al parto con un tampone negativo. Saranno però previste limitazioni temporali.

Di questa mattina la lettera aperta di alcune coppie sammarinesi che avevano espresso indignazione per le disposizioni contenute nel nuovo decreto, proprio per l'impossibilità dei padri non vaccinati di entrare nel reparto di ostetricia.