Nuovo decesso a San Marino: è un uomo di 76 anni, ricoverato nel reparto Covid

L'aggiornamento sulla epidemia da Covid19 a San Marino registra un nuovo decesso. Il sammarinese, 76 anni, era ricoverato nel reparto Covid e proveniva dalla RSA Casale La Fiorina. Dall'ISS, a nome di tutti gli operatori e della Segreteria alla Sanità, il cordoglio ai familiari. Salgono così a 51 i decessi da inizio pandemia, di cui 9 solo nella cosiddetta seconda ondata.





Per quanto riguarda i nuovi positivi sono 23, su 284 tamponi effettuati ieri (con un rapporto dell'8,10%); mentre sono 20 le guarigioni. Gli attualmente positivi sono 306, con età media di 42 anni. 284 sono in isolamento al proprio domicilio, 22 invece ricoverati in Ospedale: 17 nel reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina; 5 in terapia intensiva, cui vanno aggiunti anche due pazienti non Covid nelle camere risveglio. Terapia intensiva con saturazione ferma al 42%.