Oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno

Oggi è il giorno più triste dell'anno. Il terzo lunedì di gennaio è ormai noto come Blue Monday: a definirlo per la prima volta Cliff Arnall, psicologo dell'Università di Cardiff secondo il quale in questa precisa giornata le persone risulterebbero particolarmente tristi e depresse. Le cause sono molteplici: le festività di Natale sono ormai archiviate e le prossime vacanze ancora lontane, il portafogli è alleggerito da regali di Natale e saldi, in aggiunta siamo ancora in pieno inverno e il clima non favorisce il buonumore.

I modi per combattere il Blue Monday - se ne soffrite - sono quelli validi per qualsiasi giorno dell'anno in cui vi sentite particolarmente tristi: stare all'aria aperta, chiamare le persone care, occuparsi del verde e in generale non concentrarsi su sè stessi.



A sorpresa dall'indagine InfoJobs 'Felicità e Tristezza al lavoro' è che secondo la maggioranza degli italiani (74,7%) il lunedì, in quanto lunedì, non è il giorno peggiore della settimana, addirittura, il 16,1% ama questa giornata perché può contare ancora sulla carica del weekend. Qualcuno sente il proprio umore cambiare intorno a metà settimana, quando il weekend passato è ormai lontano e quello che deve arrivare è ancora troppo distante (5,5%).

Il colore scelto è il blu, perché è tradizionalmente associato a tristezza e depressione: in inglese, infatti, un modo colloquiale per dire di sentirsi giù di morale è «I feel blue». Le origini di questo termine risalirebbero al poema The Complaint of Mars di Geoffrey Chaucer che recita «with tears of blue and a wounded heart» (con lacrime blu e un cuore tormentato). Anche in Francia il blue viene associato alla tristezza: l'espressione “avoir les blues” esprime una sensazione di malinconia.