Parte il nostro “Viaggio nella Geopolitica” su San Marino RTV

Si parte dalla stretta attualità, le elezioni Usa, questa sera alle 22.00, per poi proseguire il viaggio in un mondo che, nel XXI secolo, è alla ricerca di un nuovo equilibrio. La globalizzazione ha avvicinato le persone, le merci, i luoghi, ma anche i rischi e le minacce, provocando l’emersione di nemici tanto impalpabili quanto non respingibili aldilà di rassicuranti frontiere territoriali; l’incertezza su ciò che c’è da fare, in un mondo sempre meno intellegibile, dove i riferimenti ideologici si sono frantumati insieme al Muro di Berlino, a quelli religiosi, etnici, di “civiltà”, appaiono insufficienti o inadeguati a riempire i vuoti della vita moderna. Il futuro dell’umanità è quanto mai incerto.