Presentato ai Capitani Reggenti il volume "Se il mare finisce. Undici storie di migranti"

L'intervista a Patrizia Di Luca

Una pubblicazione per dare voce a chi troppo spesso non ce l'ha. “Se il mare finisce” è la narrazione di undici storie di uomini, donne e bambini raccolte nell'ambito dell'edizione 2018 “Dimmi di Storie di Migranti”. Il volume fa parte di un progetto che vede la partecipazione del Centro di Ricerca sull'Emigrazione dell'Università degli Studi di San Marino e il sostegno dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

“Le testimonianze raccolte in questa opera rappresentano un contributo prezioso per ridare dignità ai migranti” sottolineano i Capitani Reggenti. “Se il mare finisce” permette di capire, attraverso la narrazione delle protagoniste e dei protagonisti, le motivazioni, paure, speranze di chi è costretto a lasciare il proprio paese di origine per un futuro migliore.

Nel servizio l'intervista a Patrizia Di Luca (Responsabile Centro ricerca sull'Emigrazione Università di San Marino)