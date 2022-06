Profughi afghani: i due minorenni hanno lasciato il Paese

Hanno lasciato San Marino da almeno una settimana i due minorenni afghani, scoperti il 9 giugno, nascosti nel cassone di un mezzo pesante, che aveva fatto tappa sul Titano. Li aveva sorpresi l'autista rumeno scaricando la merce in una azienda di Chiesanuova. I profughi, in buone condizioni, erano stati ospitati in territorio. Il maggiore in una delle abitazioni della Protezione Civile a Montegiardino, lasciata nel giro di poco; i due minorenni, affidati ad una famiglia e sotto la tutela del Servizio Minori, lo hanno probabilmente seguito nel loro viaggio della speranza. La Gendarmeria, da noi interpellata, conferma che non si hanno più notizie da giorni dei due ragazzi.