"Quanto mi servivi": la vita di papà Francesco prima dell'arrivo di Tommy

Sentiamo Francesco Cannadoro

Francesco Cannadoro, da molti conosciuto sui social con il “diariodiunpadrefortunato”, da anni è impegnato nella sensibilizzazioni sul tema della disabilità mettendosi in gioco in prima persona raccontando di se e della disabilità del figlio Tommi.

Nel primo libro, “Cucitialcuore”, Francesco Cannadoro ripercorre il suo sogno di diventare padre che si esaudisce con la nascita di Tommi, rigorosamente con la “i”, che però deve affrontare “il drago”, la sua patologia, sconosciuta e degenerativa. In questo secondo volume, Quanto mi servivi" viene fatto un passo indietro, chi era Francesco prima di conoscere sua moglie e diventare padre.

Il tema della disabilità, sottolinea Francesco, si trova spesso ad affrontare due grandi barriere: la retorica e il pietismo. "I disabili sono persone qualunque - aggiunge - con le proprie peculiarità che è giusto tener presente per riuscire ad interfacciarsi nella maniera giusta per rendere la società inclusiva ma, quelle peculiarità, non devono identificare le persone".

Nel servizio l'intervista a Francesco Cannadoro (autore)