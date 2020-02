Rai Pubblicità - San Marino Rtv: accordo rinnovato

Confermato oggi, per i prossimi due anni, l'accordo fra Rai Pubblicità e San Marino Rtv che garantisce alla Tv di Stato sammarinese un minimo pubblicitario garantito. Il rinnovo dell'accordo conferma la fiducia della Rai nel lavoro svolto in questi anni dalla nostra emittente . "È una conferma che ci onora - commenta il Direttore generale Romeo - e onora la fatica e l'impegno di questi anni nel costruire un palinsesto adeguato a una rete nazionale in tutta la penisola italiana e che riconosce non solo ai nostri volti famosi come Alan Friedman, Paolo Mieli, Pippo Baudo, Italo Cucci, Giancarlo Dotto e tanti altri ma anche alle tante professionalità di Rtv, il grande lavoro svolto".

L'impegno di due radio al top sul territorio, di una tv internazionale che su satellite Sky e TvSat copre dal Portogallo a Mosca e una rete sportiva visibile in Emilia-Romagna e Marche, di un web che rapidamente conquista spazi e posizioni, un sistema complesso per un servizio pubblico multimediale nazionale che sia pure con i limiti di un Piccolo Stato sa difendersi sia sul fronte interno che su quello internazionale.