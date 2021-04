Con una delibera il Congresso di Stato interviene sulle modalità di svolgimento delle lezioni dopo le vacanze pasquali. Martedì 6 potranno tornare regolarmente in aula i bimbi che frequentano gli asili nidi. Prolungate ulteriormente le vacanze pasquali per gli alunni di Infanzia ed Elementari che torneranno in classe venerdì 9 aprile. Per gli studenti di Scuole Medie, superiori e Cfp prevista le didattica a distanza al 100% dal 6 all'8 aprile.