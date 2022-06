Rischio incendi: scatta il divieto di bruciare sfalci e potature, fino a 1500 euro di multa

Per scongiurare il rischio di incendi boschivi o di aree verdi in generale, viste le alte temperature del periodo, è stata emessa congiuntamente dal Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni e dal Comandante della Polizia Civile, Werter Selva l'ordinanza che impone il divieto assoluto su tutto il territorio - fino al 15 settembre - di bruciare residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture. Per i trasgressori prevista una sanzione da 500 a 1.500 euro. L'invito inoltre ai cittadini è quello di chiamare subito il 115 o il numero 0549-888888 in caso di avvistamento di fumi, focolai o incendi.