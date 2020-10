Salta "The vibe is on" ma prosegue la collaborazione con Musica Srl

Le interviste a Pedini Amati e Pinton

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto questa mattina l'amministratore delegato della Musica Srl, Tito Pinton. a poche ore dall'annullamento ufficiale dell'evento “The Vibe is on” che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 31 ottobre al Tiro a Volo in zona Ciarulla. Ribadita, ad ogni modo, la volontà di collaborazione per future iniziative da organizzare in sicurezza. Pedini Amati, chiarisce tuttavia che, in ogni caso, l'intenzione è di confermare l'evento di Halloween, all'aperto, in centro storico così come il Natale delle Meraviglie, anche se entrambi andranno rivisti, rispetto ai piani originari, in funzione delle misure di sicurezza anti-covid.

Nel video le dichiarazioni di Pedini Amati e Pinton, al termine dell'incontro