San Marino chiude le prenotazioni ai vaccini giovedì 8 luglio

Visto il buon esito della campagna vaccinale a San Marino, con 44.659 somministrazioni ed oltre il 70% di popolazione vaccinabile raggiunto, l'Istituto Sicurezza Sociale chiude le prenotazioni da giovedì 8 luglio. Il tasso di copertura resta alto anche nelle fasce più giovani, l'adesione è fra il 66 e il 75%; nella fascia 12-15 anni è incoraggiante, al 16%. Il sondaggio lanciato qualche giorno fa da San Marino Rtv si è concluso con quasi 500 votanti, sui comportamenti dopo l'abolizione dell'obbligo della mascherina. La maggior parte dei votanti ha risposto che al chiuso continuerà a indossarla, e seguiterà altresì ad adottare comportamenti di prevenzione, dalla disinfezione delle mani alla riduzione dei contatti fisici.









In Italia il commissario Figliuolo sostiene che vanno convinti i 215mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi, per tornare a scuola in sicurezza; gli fa eco il ministro dell'Istruzione Bianchi, che dice “noi abbiamo come obiettivo la scuola in presenza e il fatto che siano tutti vaccinati”. Sulla mancanza di dosi di vaccino in Europa rassicura anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “Avremo – dice – dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione europea a luglio. La variante Delta prende piede – aggiunge – e questo ci preoccupa”. Anche in Emilia Romagna, dice l'assessore Donini, è ormai al 23% mentre qualche settimana fa era all'1%. Entro breve, ritiene, sarà predominante. Rassicura però sulle dosi disponibili. Quarto giorno di fila senza decessi in Regione, dove i contagi in più sono 51, 7 a Rimini. 907 l'incremento in Italia, 0,47% il tasso di positività, 24 i decessi, in calo da ieri.

Nel video l'intervento di Raffaele Donini, assessore alla Salute della Regione Emilia Romagna