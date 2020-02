San Marino, è la giornata di raccolta del farmaco

Torna a San Marino la giornata della raccolta del farmaco. Per tutta la giornata sarà possibile, recandosi in farmacia, acquistare un medicinale e donarlo a chi ne ha bisogno Le farmacie coinvolte quest'anno sono tre: Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore. Qui per tutto il giorno sarà possibile acquistare i farmaci- quelli senza ricetta- già predisposti in contenitori dedicati. San Marino aderisce alla giornata da anni, con un trend in continuo aumento. Che si conferma anche oggi ultima intervista 473 mila persone nel 2019 si sono rivolte, in Italia, in 1844 enti caritatevoli di prossimità per cure mediche. I farmaci raccolti a San Marino saranno donati alla Caritas San Marino-Montefeltro, a cui ad oggi si rivolgono a 120 persone, 50 delle quali in maniera costante. Un'iniziativa che ha contribuito anno dopo anno ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'impossibilità di curarsi adeguatamente da parte di persone e famiglie. La staffetta dei volontari proseguirà per tutta la giornata. Tra loro anche tanti giovani.