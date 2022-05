“San Marino for peace”, domenica un evento a Montegiardino con oltre 100 artisti

Il borgo di Montegiardino diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per la pace. L'appuntamento è domenica quando 100 musicisti, 20 tra pittori, scultori, attori e fotografi parteciperanno a San Marino for peace l'evento nato da una idea di Andrea Silvagni con l'alto patrocinio dei Capitani Reggenti. Il ricavato di una asta benefica andrà alle famiglie ucraine ospitate a San Marino, ad oggi sono 330 i profughi ucraini sul Titano. Famiglie a metà, per la maggior parte composte da mamme e bambini.

A loro è dedicata la mostra fotografica “Integra” di Simone Maria Fiorani. Saranno presenti anche gli Atleti Medagliati alle Olimpiadi di Tokyo 2020: i campioni Alesssandra Perilli e GianMarco Berti. I bambini della Scuola Elementare "L'Olmo" di Montegiardino insieme ai bambini ucraini hanno realizzato delle statuine simili a quelle di protesta contro la guerra prodotte a San Pietroburgo. Verrà realizzata anche la prima Capsula del Tempo: un'urna che conterrà per 20 anni i messaggi che i bambini lasceranno durante la giornata.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario al turismo e Andrea Silvagni, organizzatore ed ideatore "San Marino for peace".