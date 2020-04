San Marino: ieri un altro decesso. 14 i nuovi positivi; ma a fronte di ben 94 tamponi refertati

Il punto coronavirus a San Marino

Aveva 78 anni, il sammarinese scomparso ieri. Ai familiari, parenti ed amici, le condoglianze delle autorità sanitarie, anche a nome del Congresso di Stato. Sale così a 40 il numero dei decessi, in Repubblica, correlati al coronavirus. La guarigione registrata nelle ultime 24 ore non è ovviamente comparabile, al peso di questo ennesimo lutto. Crescono, intanto – rispetto all'unico caso annunciato ieri -, i nuovi positivi. 14 quelli indicati nel comunicato odierno del Gruppo di Coordinamento; ma a fronte di ben 94 tamponi refertati: contro i 15 del precedente aggiornamento. Resta stabile, invece, su livelli che lasciano ben sperare, il numero dei ricoverati “covid positivi”: 16; 4 dei quali in rianimazione. E si conta intanto la dimissione di un altro paziente, poiché clinicamente guarito.

Tutto ciò mentre prosegue la massiccia indagine diagnostica sulla rete dei contatti stretti delle persone già positive. 673 le quarantene domiciliari attive. Infine il dato dei casi attualmente positivi in osservazione sanitaria: sono 374. 1.820, invece, i tamponi fino ad ora effettuati.