San Marino: nessun paziente in terapia intensiva. In Italia la Consulta di Bioetica favorevole all'obbligo vaccinale

Leggera crescita dei positivi attivi al coronavirus in Repubblica nelle ultime 24 ore; sono infatti 57, cinque in più rispetto i 52 di ieri. 17 i nuovi casi registrati, 12 le guarigioni. Diminuiscono i ricoveri che passano da cinque a quattro e si negativizza il paziente in terapia intensiva. 53 le persone seguite a domicilio.

Sulla chiusura del reparto di degenza di pediatria dell'Ospedale, tema sul quale Libera ha interpellato il Governo, la Segreteria alla Sanità spiega che la scelta è stata necessaria per fornire personale al Reparto Covid e i medici e gli infermieri della pediatria sono quelli con più esperienza nel fronteggiare il virus. I pazienti pediatrici saranno comunque seguiti in altri reparti e non verrà a meno il pronto soccorso pediatrico. La scelta, aggiunge la Segreteria alla Sanità, potrà comunque essere rivista in ogni momento a seconda delle necessità che si verranno a creare.









In Italia la Consulta di Bioetica si è detta favorevole all'obbligo del vaccino per chiunque abbia rapporti sociali. È un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati, sottolineano. Sono intanto poco più di 6.000 i nuovi casi nello stivale, 60 i decessi. Cala il tasso di positività al 2,28% e sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Emilia Romagna 472 nuovi casi su oltre 30.700 tamponi.