San Marino: scatta l'ordinanza anti-spreco acqua. Bollino rosso in diverse città italiane

Scatta l'ordinanza decisa dal Congresso di Stato per ridurre lo spreco di acqua sul Monte. È divieto di: innaffiare prati, orti e giardini; lavare piazzali, scale, strade private; riempire piscine; riversare acqua in cisterne e pozzi; lavare veicoli. Non si applica nel caso in cui l’attività sia svolta presso stazioni di servizio munite di impianti automatici. Sono previste sanzioni per i trasgressori che vanno dai 150 euro fino a 2.000 a seconda delle segnalazioni. Molti comuni italiani hanno decretato lo stato di emergenza, in una Italia avvolta da una grande ondata di calore. Allarme soprattutto al Nord. Piaga incendi al Centro e al Sud. Ieri 40 gradi a Taranto; 39 ad Agrigento e Padova; 38 a Catanzaro e Ravenna; 37 a Bergamo, Cremona, Frosinone, Catania e Torino. Oggi previsioni da bollino rosso anche a Bologna, Roma, Firenze e Napoli.