Sanità: dimissioni protette in forte crescita sul Titano, funziona il coordinamento ospedale-territorio

Dall'ospedale al territorio per la continuità. Le dimissioni protette da una struttura ospedaliera intervengono nel momento in cui un paziente abbia terminato la fase acuta, sia stato stabilizzato, ma debba necessariamente continuare ad essere curato per un certo periodo in ambito territoriale. In questi casi si privilegia l'assistenza domiciliare, ma la dimissione protetta può avvenire anche in una struttura per anziani o in altra struttura di lungo degenza. Un passaggio che però è sempre molto delicato.

Le dimissioni protette a San Marino sono passate dalle 23 del 2018 alle 157 nei soli primi nove mesi di quest'anno. Una crescita esponenziale dovuta essenzialmente da buone pratiche di coordinamento, comunicazione ed integrazione professionale tra ospedale e territorio.

Guarda l'intervista a Mara Morini, Direttore Socio-Sanitario Iss.