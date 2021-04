Sting e la moglie Ambasciatori di San Marino: "Ci siamo innamorati di questo bellissimo Paese"

Gordon Matthew Sumner, in arte Sting, e la moglie Trudie Styler sono arrivati a San Marino, in Piazza della Libertà, attorno alle 12 a bordo di due van neri. La notizia era rimasta riservatissima fino a poco prima anche per evitare l'assalto dei fan ad una delle star del pop più note e apprezzate a livello globale. Ad attenderli un'altra star della musica, Zucchero Fornaciari, con cui, da tempo, c'è uno stretto legame di amicizia suggellato da pregevoli collaborazioni artistiche. Tra gli invitati anche il grande flautista Andrea Griminelli, amico di entrambi gli artisti con cui ha più volte collaborato.









Tutti insieme sono entrati a Palazzo Pubblico e hanno raggiunto la sala del Consiglio Grande e Generale dove si è tenuta la cerimonia di giuramento. Sting e la moglie sono stati presentati ai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che ha sottolineato come la collaborazione con i due nuovi ambasciatori darà lustro alla Repubblica anche in ragione della loro visibilità e affermazione a livello mondiale. Entrambi inoltre sono da tempo impegnati in concerti di beneficienza, con il Rainforest Fund, per proteggere le popolazioni indigene e l’ecosistema pluviale. Conclusa la cerimonia di giuramento Sting e Trudie Styler si sono intrattenuti a colloquio con il Segretario di Stato Beccari, per definire possibili ambiti di cooperazione futura. Hanno preferito non rilasciare interviste ma in occasione del giuramento hanno registrato un video dedicato all'evento. Di seguito la traduzione del video in lingua inglese: “Vogliamo ringraziare il Segretario Beccari i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini e tutta la Repubblica di San Marino per questo grandissimo onore. Siamo molto contenti che ci siano state offerte queste cariche di ambasciatori perché ci danno la possibilità di comunicare al mondo che posto incantevole sia San Marino. Ci siamo innamorati di questo bellissimo Paese e siamo certi che anche altri lo faranno, perciò non vediamo l’ora di studiare come poter lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Proprio ora che stiamo uscendo dall’ombra gettata dalla pandemia globale è importante porre l’attenzione su ciò che c’è di buono nel mondo. Questa è per noi un’opportunità per celebrare San Marino e avvicinare persone provenienti da tutte le nazioni”.