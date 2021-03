Strade chiuse: ecco come si è organizzata la sanità

Arriva in Repubblica la IV tappa – Settimana internazionale Coppi e Bartali”, per questo l’ISS ha predisposto delle modifiche alle aperture degli ambulatori e presidi sanitari periferici. Oggi saranno chiusi gli ambulatorio di Città e il Centro Salute di Murata. Mentre saranno aperti l’ambulatorio di Fiorentino dalle ore 8 alle ore 18 con al mattino il dr Signorini e la dr.ssa Guerra e al pomeriggio il dr. Signorini e la dr.ssa Genghini; la dr.ssa Genghini sarà presente al mattino al Centro per la Salute di Borgo Maggiore. L’ambulatorio di Montegiardino sarà aperto la mattina con la dr.ssa Cristiano. Resta confermata l’apertura prolungata del punto vaccini dell’Ospedale di Stato anche fino alle ore 21, per consentire a tutte le persone prenotate di effettuare la vaccinazione.









La gara partirà da piazzale Lo Stradone intorno alle 11,30, percorrendo via del Voltone, passando per Murata e attraversando i Castelli di Fiorentino, per via Ventun Settembre, e di Chiesanuova. Interessato anche il territorio di Acquaviva, con passaggio, tra le altre zone, in via Fabrizio da Montebello, con i ciclisti che arriveranno poi fino all'innesto della superstrada per proseguire verso Serravalle, uscendo poi attraverso il confine di Stato a Torraccia.