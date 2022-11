Terremoto: scossa avvertita sul Titano. Verifiche sulle strutture scolastiche

La scossa di magnitudo 5.7 che alle 7.07 è stata registrata al largo delle coste marchigiane, è stata avvertita distintamente a San Marino in maniera forte dalla popolazione. Un movimento ondulatorio durato almeno una decina di secondi che ha fatto tremare lampadari, mobili e oggetti nelle abitazioni. Al momento sul Titano non sono state segnalate situazioni di criticità alla centrale operativa.

La Protezione Civile ha inviato squadre in tutti gli edifici scolastici della Repubblica, dagli asili nido all'Università. Protezione Civile, azienda di produzione, Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca che hanno sentito i responsabili delle strutture che hanno segnalato eventuali danni per un eventuale successivo invio di tecnici ed ingegneri. I Segretari Canti e Belluzzi hanno sollecitato queste verifiche che hanno portato ad un ingresso ritardato degli alunni e del personale in tutti i plessi scolastici.