Trasferimento elementari Città, costituito il gruppo “Per La Sorgente”

La “partita” per il trasferimento della scuola elementare di Città nella struttura scolastica di Murata sembra non essere ancora finita. Si è infatti costituito il gruppo “Per La Sorgente”, nome proprio della scuola elementare di Ca' Caccio i cui alunni, secondo i piani del governo, dovranno essere spostati gradualmente a Murata.









“La scelta si pone quale risposta doverosa verso tutti i cittadini che, in queste settimane, hanno reagito entusiasticamente alle nostre varie iniziative cui desideriamo rivolgere il nostro più sentito ringraziamento”, scrive il gruppo. “Una risposta - continua la nota - che conferma come il percorso, prospettato pubblicamente dalle Segreterie di Stato competenti, rischi di essere foriero di ripercussioni negative che, a vario livello, sono già state opportunamente rappresentate in queste settimane da figure autorevoli della realtà scolastica sammarinese e della società civile”. Il gruppo anticipa inoltre almeno una serata di confronto, nella fiducia che le istituzione possano “dar corso ad un serio dibattito”, avente ad oggetto “la fine di un aspetto identitario e vitale per la società sammarinese”.