Turismo a San Marino: ecco cosa pensano i visitatori della Repubblica del Titano

Bella, pulita e, con le dovute precauzioni, anche sicura. Di certo, meno affollata rispetto agli anni passati. È questo il bilancio personale dei turisti che hanno visitato, in questi giorni, la Repubblica del Titano. E che nonostante il Coronavirus hanno scelto di camminare per le sue vie, pernottare nei suoi alberghi e mangiare nei suoi ristoranti.

Il Covid-19 ha sferrato un duro colpo al turismo sammarinese. Realtà confermata anche dalle corse in funivia diminuite, rispetto al 2019, del 72% in giugno e del 45% in luglio. Molto meglio, invece, in agosto, quando il calo dei passaggi è stato, finora, solo del 26%. Con il periodo dal 14 al 23 del mese che ha registrato numeri simili a quelli degli anni precedenti. La strada è ancora in salita, quindi. Ma, tenendo le dita incrociate, sta migliorando.

Nel video le interviste ai turisti saliti sul Titano