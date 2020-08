Turismo: primo esodo estivo. Usot: "Anche se con poca gente, finalmente centro storico vivo"

Con agosto arriva il primo vero esodo estivo in questo 2020 segnato dall'emergenza virus. Già dalla mattinata code in autostrada al nord. Uno spostamento verso i luoghi di vacanza che coincide con giornate infuocate. Oggi potrebbe essere, infatti, il giorno più caldo dell'estate. Rallentamenti anche in A14, con code a tratti tra Faenza e Cesena Nord per traffico intenso. La Riviera si prepara ad accogliere visitatori, anche in vista della Notte Rosa dal 3 al 9 agosto.

A San Marino il nuovo mese sarà segnato, prevede l'Usot, da un calo delle presenze negli hotel che va da un -40% a un -50% rispetto allo stesso mese del 2019. Sicuramente, spiega il presidente Luigi Sartini, gli operatori lavoreranno con pubblico principalmente italiano, vista l'assenza di stranieri. Ma allo stesso tempo, giudizio positivo sugli eventi: "Anche se con poca gente - commenta - finalmente il centro storico è vivo".