Vaccino: lunedì tocca a 240 giovanissimi tra i 12 e 15 anni

Circa 240 i minori tra i 12 e i 15 anni a cui lunedì sarà somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech. Dallo stesso giorno tutte le card attualmente stampate e non ancora ritirare, saranno rilasciate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’accesso all’URP è consentito tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Al momento sono disponibili le tessere per chi ha completato il percorso di immunizzazione entro il 30 maggio - con le due dosi o la dose unica - e per coloro che hanno ricevuto la prima dose entro il 30 aprile. Al momento del ritiro della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico che sarà operativo entro il 15 luglio, forse anche prima.

Da oltre un mese a San Marino non ci sono nuovi contagi e si registra una sola persona, asintomatica, ancora positiva al Covid. In Emilia Romagna oggi nessun decesso e 93 nuovi contagi. Uno solo nel riminese dove sono stabili a 4 i ricoveri in terapia intensiva. A livello nazionale italiano 1.197 le nuove positività e 26 le vittime: ieri erano state 35. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intanto ha inviato una richiesta di parere al Comitato Tecnico-Scientifico per il possibile superamento dell'obbligo di mascherina all'aperto.

In Russia nel frattempo si registra una risalita record dei contagi: 17.906 in 24 ore, il dato più alto dallo scorso 31 gennaio.