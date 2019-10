100 anni in 4 A: una legge adeguata sul bene architettonico e culturale comune

“UNA GIOVANE LEGGE CENTENARIA” la n° 10 del 1919 detta delle 4 A: “ARCHITETTURA, ARTE, ARCHEOLOGIA E ARCHIVI”, contiene ancora oggi un tesoro in oggetti, scavi, edifici e documenti da recuperare e conservare per sempre. Ne hanno parlato al Dipartimento di Storia, davanti ai cittadini, esperti, tecnici e responsabili della nostra politica monumentale e architettonica. Un centenario legislativo da tutelare con la salvaguardia, la formazione, diffusione e ricerca ai più alti livelli (musei e università). Lo sviluppo sostenibile di un territorio dal 2008 Patrimonio Mondiale dell'Umanità si deve dotare degli strumenti culturali adeguati per salvaguardare il bene comune e la bellezza di e per tutti.

Intervista con LEO MARINO MORGANTI Presidente Commissione Monumenti e GINO ZANI Ordine Architetti e Diffusione architettura RSM