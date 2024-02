60 anni Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: Augusto Casali si racconta in un nuovo libro

Nel servizio le interviste a Augusto Casali (autore del libro e attore della compagnia) e a Francesco Morganti (presidente del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli)

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli non è solo arte della recitazione. E' anche aggregazione sociale e tradizione. In occasione dei 60 anni dall'avvio della compagnia la pubblicazione di un libro che ne ripercorre la storia. “Io e il teatro. Storia di un povero guitto” è il titolo del volume scritto da Augusto Casali, per una vita alla guida del gruppo. Fatti, foto, curiosità, aneddoti in un'opera che racconta la persona e, allo stesso tempo, la società sammarinese.

Antiche le origini del teatro a San Marino: è il 1589 quando un gruppo di giovani porta in scena una commedia. Successivamente la creazione della Filodrammatica e, nel secondo '900, il Piccolo Teatro. Nel corso delle epoche, con le compagnie hanno collaborato personaggi come Pietro Franciosi, Francesco Balsimelli ed Elda Bardelli. Durante la presentazione del libro premiati Eugenia Sammarini e Cesare Casali attori già dal '63. Compagnia che svolge anche un ruolo sociale. E con la recitazione si tramanda il patrimonio linguistico del dialetto.

