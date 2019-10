Balasso "autodidattutto": il suo monologo VELODIMAYA in Romagna

Se una risata ci salva la vita BALASSO ha certamente a cuore la nostra salute (Salus all'antica e sopravvivenza moderna), lui, da più di vent'anni sperimenta sul palco in giro per l'Italia (dopo Zelig e tanta tv popolare e cabarettistica) la sua visione del mondo da “autodidattutto”: ridere per non piangere facendo piangere dal ridere... (con tutto il rispetto me ne fotto) la ricetta di NATALINO è questa. Un po' come l'effetto MISS ITALIA - dice l'attore cabarettista - “chi vince piange e chi perde ride!?”. Lo spettacolo è un monologo sulla contemporaneità vista da un comico (cattivo e arrabbiato al punto giusto da farci diventare buoni e pacifici): il VELO di MAYA della cultura indiana è appunto ciò che vela e ottenebra, ingannando il vero, allontanando l'altro. NATALINO BALASSO col suo “Velodimaya” toglie i veli a tutti... in platea.

