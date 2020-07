Bando di selezione per dieci prof e dodici assistenti all'Università di San Marino

Dieci docenti e dodici collaboratori alla didattica verranno selezionati dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per curare alcune attività dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, Design. Per quanto riguarda i primi tre programmi formativi, le materie interessate includono Dinamica delle costruzioni, Progettazione assistita delle strutture, Progettazione edilizia e non solo.

I programmi formativi triennali e magistrali in Design selezioneranno invece prof o assistenti per attività formative come Storia delle comunicazioni visive, Critica del contemporaneo e Storia dell’arte contemporanea. Coinvolti inoltre laboratori in ambiti come Hybrid media design, Design dei sistemi interattivi per l’informazione e Design del prodotto.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scadono alle ore 12 del 7 agosto. I bandi integrali, nei quali compaiono le liste complete delle materie interessate e i requisiti per la partecipazione, sono consultabili sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.