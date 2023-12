“Canto di Natale per la pace”: 4 tappe, dal Titano fino a Roma

Nel video, le interviste a Marek Traczyk, Presidente della Camera di Commercio di Varsavia e ideatore dell'evento e a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo

Due cori, tre generazioni di voci, con il canto dicono no alla guerra e chiedono la pace. Lo hanno fatto lo scorso anno a Betlemme, con la musica hanno pregato a Nazareth e a Gerusalemme.

“Noi vogliamo, con la bontà dei bambini, dei giovani, degli adulti, tramite il canto far vedere, fare urlare, fare un grande appello per la pace - Marek Traczyk, Presidente della Camera di Commercio di Varsavia e ideatore dell'evento-. Questo è il messaggio principale e siamo venuti nella Terra della libertà, essenza del Santo Marino, è proprio la terra di libertà. Con la libertà viene anche la pace: chi è libero fa la pace, non vuole fare la guerra. Facciamo questa testimonianza con canti polacchi, con altri canti ucraini e in altre lingue, perché vogliamo dire con i giovani che sono qui: 'Cari signori comandanti, non siete bravi. I bambini, i giovani sono bravi. Noi vogliamo la pace già qui, hic et nunc”.

Un evento fortemente voluto dalla Segreteria al Turismo, in collaborazione anche con la Segreteria Esteri, prima tappa a San Marino, Chiesa di San Francesco. Come in pellegrinaggio, domani saranno alla Verna al Santuario delle Stimmate, domenica nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi per arrivare lunedì 1 gennaio, giornata della Pace, a cantare in Piazza San Pietro, prima e dopo l'Angelus di Papa Francesco.

“Questo coro polacco – dice il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - non poteva che partire dalla nostra terra per promuovere in tutto il mondo un messaggio di pace. Ha ragione chi ha parlato prima di me: guardate questo coro, fatto da giovani e meno giovani, che tutti insieme promuovono la pace. Questo è il messaggio più forte che si può mandare al mondo in questo momento. Se poi si collega il percorso di San Francesco a questo messaggio, così come stiamo cercando di fare con il Consiglio d'Europa, noi pensiamo di fare una piccola parte, ma la nostra parte nel lanciare un messaggio di pace a tutto il mondo”.

Nel video, le interviste a Marek Traczyk, Presidente della Camera di Commercio di Varsavia e ideatore dell'evento e a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo