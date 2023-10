CineRai: da una Marilyn romana al cinepanettone alla Polansky

Desiré è una parrucchiera da set cinematografico, donna fragile segnata nello spirito e usata nel corpo come tante nello spettacolo. Sfruttata e ricattata dalla famiglia e dal compagno che la umilia ma capace di amare talmente tanto da donarsi (e non darsi e basta) ad esempio al fratello 'malato'... Ma le donne devono comunque rassegnarsi agli abusi fisici e mentali!?

Dentro al film della Ramazzotti c'è una Roma “de còre” e cafona un tantino buzzicona che traspare comunque nella commedia italiana più premiata alla Biennale Cinema n°80. Lei (protagonista/regista) è una donna “sgarrupata” e affascinante come una Marilyn 'de bborgada'.

Definito sempre a Venezia il “cinepanettone d'autore” alla Polansky novantenne THE PALACE è una commedia alla viennese d'ambientazione alberghiera di fine 900 (all'alba del 2000: la fine del mondo?). L'alta società dei grigi anni 90 (il deliro della borghesia grassa in decadenza) in una notte storica di capodanno. Il tema è la libertà (e il gusto dell'orrido) ma sul grande schermo. Si dice che il regista passò veramente il capodanno del '99 proprio nell'albergo austriaco immaginandosi tutto. Belle musiche, make-up e scenografie, fanno il resto del Kitsch che necessita.