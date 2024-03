Eurovision: i Megara sul palco del pre party di Madrid

Si è aperta ieri sera "in casa" il tour dei pre party Eurovision per i Megara. La band spagnola, che in Svezia rappresenterà San Marino, è salita infatti sul palco dell'evento organizzato da Eurovision Spagna a Madrid. A poco più di un mese dal 9 maggio, serata nella quale si esibiranno sul palco di Malmö, i Megara toccheranno diverse città europee per far conoscere la loro 11.11.

La prossima tappa, il 6 aprile, sempre in Spagna, sarà la BCN ad organizzare un party a Barcellona. Seguiranno il 7 aprile Londra, il 13 Amsterdam, il 14 Stoccolma per concludere il 4 maggio a Copenhagen.