Giornata della memoria: gli eventi a San Marino

In occasione della “Giornata Internazionale in Memoria delle vittime dell’Olocausto”, ricco il programma delle iniziative promosse dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con diversi Enti. Da oggi fino a lunedì 26 febbraio, a Palazzo Valloni, 'L'albero dei ricordi' un percorso bibliografico, per approfondire e ricordare la Shoah. Sabato 27 alla Galleria Carisp dalle 15 ci saranno le 'Letture per bambini e passeggiata' a cura di Giunta di Castello della Città di San Marino con la partecipazione di Lettori con la Valigia e Associazione Treno Bianco Azzurro.

Sempre in occasione della giornata della memoria, dalle ore 19.00 alle 20.00 "Una luce per non dimenticare" con il Centro Sociale di Fiorentino che invita la cittadinanza ad accendere un lume sul davanzale in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Sotto i Portici di Borgo Maggiore, alle 20, I "Luoghi della memoria" nelle gallerie Borgo e Montalbo, Città con visita ai luoghi del bombardamento ed al ghetto ebraico a cura dell’Associazione Sammarinese Escursionisti – La Genga.

Il Centro Sociale di Fiorentino, alle 17.00, nella Sala Widmer, propone il film "Il bambino con il pigiamo a righe".

Anche la San Marino Rtv proporrà una programmazione dedicata, sabato 27 e domenica 28 gennaio ore 21, la Fiction 'La Fuga degli innocenti'.