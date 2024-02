Grazie PA': Pasolini vivo a teatro

Cosa resta dei cent'anni dalla nascita del PA', il Paso come lo chiamavano i suoi, nato nel 1922 ancora vivo dopo le celebrazioni, nel teatro di Giordana/Lo Cascio. Attualità della solitudine, anche oggi come ai tempi dell'intellettuale 'disorganico', è solo... Giordana è uno di quelli che lo chiamavano PA' con estrema deferenza e vicinanza come i suoi ragazzi di vita (sottoproletari puri gli ultimi uomini veri prima del consumismo contemporaneo) con la rabbia letteraria di quando insieme correvano dietro a un pallone. Politico e militante, il Pasolini riletto da Lo Cascio, nostalgico. La sua gioventù di Casarsa friulana e quella di ritorno romana. Le musiche di Andrea Rocca sono scenografia sonore sul coraggio di un poeta in guerra.