L'orchestra baltica del sole a mezzanotte

Il finlandese Sibelius, l'estone Arvo Pärt e il russo Igor Stravinskij, insieme nel programma BALTICO dell'americano d'origine estone, il direttore d'orchestra Kristjan Järvi. La filarmonica trascende i confini e diventa movimento di persone e musicisti dall'area baltica. MIDNIGHT SUN celebra il sole freddo di notte dell'estremo nord in una festa musicale e scenografica unica. Mistico e fantastico ispirato al CIGNO mitologico di Sibelius. L'orchestra e il direttore suonano a memoria ballando in una sinfonia rock tutta nordica. In programma anche SWANSONG tratta da Arvo Pärt nel “Canto dei cigni”, appunto. Performance in un'unica partitura intrecciata e senza pause. Un lungo viaggio visivo e tecnologico di oltre 90 minuti.