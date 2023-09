La dinastia famigliare delle gomme

Il palcoscenico delle arti e della tecnica in una famiglia: Pirelli, la dinastia delle gomme, che ha segnato la storia industriale del paese insieme alla Fiat. Azienda, mercato automobilistico e sport, marchio: oggi si dice brand (internazionale) di un logo storico (nazionale). Varie declinazione di un unico prodotto del Made in Italy secolare: pneumatici, dalla antica radice greco-romana, pnèuma, aria e respiro, in pratica l'anima di un'impresa storica. Sin dal 1872 con il fondatore Giovanni Battista e i suoi “articoli di gomma elastica” a Milano. “NOI SIAMO” da Fondazione Pirelli, sempre - dicono i creativi.