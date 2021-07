Lucio Dalla canta ancora, al cinema

LUCIO DALLA torna in riviera al suo pubblico con il contributo di Rai Cinema, il sostegno della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con la Cineteca di Bologna, per la distribuzione della Nexo Digital: un viaggio visivo e di ricordi da Bologna con gli amici di sempre (il manager Tobia e Stefano Bonaga) i collaboratori e i colleghi di una vita. Poetico e irriverente sempre vero, LUCIO, vive in mezzo a noi con le sue canzoni e la poetica, i concerti e le tante uscite estemporanee nella sua città tra vita sociale e movimenti culturali è il maestro di tutti senza aver mai insegnato nulla. Partecipava semplicemente cantando e suonando (il clarinetto come la voce utilizzati in una 'fantasmagoria' alta e impossibile. Nel racconto fatto di voci e audio originali (foto e riprese famigliari mai proposte al grande pubblico e portate ai festival come testimonianze inedite) di provenienza Luce Cinecittà, Archivio del Movimento Operaio e Teche Rai. Le sue molte vite (ritratti del Boom economico e della fine Anni 70) dalla collaborazione fruttuosa con il poeta e libraio Roberto Roversi insieme consacrati autori di culto seppur popolari anche oggi e per sempre.

