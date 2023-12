Montegiardino, gli auguri alla comunità con il Concerto della Corale

Musica e voci, con la Corale di San Marino in concerto nella Chiesa di San Lorenzo. Ci sono le canzone più celebri legate alle festività natalizie. Concerto di Natale per gli auguri alla comunità da parte della Giunta di Montegiardino, che ricorda il senso della festa, nel messaggio di unione che il Natale porta, nel richiamo alla sensibilità verso l'altro in un impegno che deve essere quotidiano e di tutti. Messaggio di speranza nel futuro, nel connubio tra parole e musica, affidato alla voci della Corale di San Marino diretta dal Maestro Fausto Giacomini. Accompagna al pianoforte Nicola Giaquinto, solista Lorena Chiarelli.