"Personaggi del Castello di Serravalle" la mostra di Checco Guidi

Alcuni dei personaggi più caratteristici e storici del Castello di Serravalle ritratti da Checco Guidi per dar vita a una mostra aperta al pubblico fino al 28 Aprile. Si potranno ammirare i disegni dei “Personaggi del Castello di Serravalle” nella sala del Castello il sabato e la domenica. Un'iniziativa rivolta anche alle scuole per integrare nel percorso didattico un lavoro di riscoperta delle nostre tradizioni. Per arricchire il ricordo ai ritratti di Checco Guidi sono state integrate notizie, aneddoti e didascalie a cura di Lino Guidi. Salvaguardare la memoria di persone, luoghi e costumi – si legge nel comunicato – arrochisce il presente e stimola la speranza per un futuro migliore.

Gli orari della mostra sono il sabato dalle ore 17 alle ore 19 e domenica dalle ore 10 alle ore 12. Per visite guidate in altri giorni e orari telefonare al numero 335 8494880