Presentato alla Reggenza il volume "La Politica a San Marino"

Il volume - frutto del lavoro dei professori Luca Gorgolini e Stefano Vitali – nasce con un obiettivo: ricostruire una mappa degli archivi politici sammarinesi, prodotti da partiti, movimenti e personalità politiche, conservati sia da soggetti pubblici che privati. Archivi che in gran parte “versano in una difficile situazione” - rimarca il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini - “e il testo vuole individuare possibili interventi per favorirne tutela, fruibilità e conoscibilità”. Ugolini ricorda che agli archivi tradizionali si sono affiancati i cosiddetti “archivi nativi digitali”, documenti trasmessi via posta elettronica, cellulari o pubblicati sui social, che è importante non vengano perduti, poiché preziosi per la ricostruzione della nostra storia e identità.

Il libro – spiega Luca Gorgolini - “è frutto di un progetto che abbiamo pensato per cercare di avere un quadro chiaro della condizione in cui versano questi archivi, avendo cura di promuovere un dibattito fra istituzioni pubbliche affinché ci sia una presa di coscienza su ciò che occorre fare per conservarli, tutelarli e renderli fruibili, garantendone l'accesso a studiosi, storici ma anche cittadini”.

“La possibilità di conservarli, valorizzarli e renderli pubblici” - gli fa eco Stefano Vitali - “è una condizione essenziale non solo perché rimanga viva la memoria, ma perché le radici stesse della Repubblica siano sempre presenti all'interno della cittadinanza, e la Repubblica possa auto riconoscersi nel proprio passato e così progettare un futuro che sia radicato nella propria identità e tradizione”.

“Un'opera preziosissima”, “un'inestimabile tassello della nostra storia” – rimarcano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, che plaudono all'Università di San Marino e al Centro Sammarinese di Studi Storici: “Determinante il suo ruolo divulgativo, attraverso attività, ricerche e peculiari pubblicazioni portate avanti nel tempo con costanza e dedizione”.