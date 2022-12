San Marino: presentata la mostra "Michelangelo Architetto"

Aprirà le porte al pubblico giovedì 22 dicembre 2022 nelle sale di Palazzo SUMS e resterà visitabile fino al 14 maggio 2023. La mostra “Michelangelo Architetto” racchiude opere e disegni, provenienti dalla collezione di casa Buonarroti, per mostrare il lato meno conosciuto del grande scultore. Seconda tappa di un percorso voluto dalla Segreteria Istruzione e Cultura, rinominato “Progetto Grandi Mostre”, partito lo scorso marzo con l'esposizione dedicata a Banksy.

"Oggi andiamo a toccare l'icona del rinascimento Michelangelo Buonarroti - afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - in una versione straordinaria, il Michelangelo architetto con una collezione di 22 disegni originali più un ritratto di Michelangelo per raccontare in una modalità raramente toccata la sua personalità e capacità di esprimersi e lavorare anche come architetto".

Progetto realizzato dall'associazione MetaMorfosi in collaborazione con la Fondazione Casa Buonarroti e il sostegno di Cassa di Risparmio. Mostra che avrà anche una declinazione territoriale tra il lavoro di Michelangelo e la storia sammarinese.

"La mostra è stata anche arricchita da questa offerta ulteriore - aggiunge Vito Testaj, Responsabile arti performative - una personalizzazione fatta tutta per ricordare anche le correlazioni che nella storia la Repubblica di San Marino ha avuto con l'Italia del rinascimento e appunto il collegamento fra il genio di Michelangelo e il grandissimo lavoro dell'architetto militare sammarinese Giovan Battista Belluzzi che dalla Repubblica si è spostato alla corte di Cosimo I de' Medici".

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Vito Testaj (Responsabile arti performative)