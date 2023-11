Scienza e filosofia: dialogo tra "alleate" che insegna ad affrontare la vita. Serata pubblica a Fiorentino

Forti dei positivi riscontri ottenuti con l'uscita del libro "Scacco all'errore”, di cui sono co-autori, Davide Forcellini e Raffaele Catà tornano a parlare in pubblico grazie ad una serata organizzata dal Centro Sociale di Fiorentino, di scienza e filosofia, solo apparentemente distanti ma in realtà “senza la filosofia la scienza non comprende se stessa e perfino gli scienziati, se si sentono disorientati senza la guida della filosofia”. Una sorta di “alleanza transdisciplinare” che aiuta a vivere.

Nel video le interviste a Davide Forcellini e Raffaele Catà