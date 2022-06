"Strappare" alla Zerocalcare "i bordi" di Giancane

Musica e schegge di resistenza a fumetti. Un concertone disegnato da ZEROCALCARE su schermo gigante per testo e canzoni di GIANCANE: folklore urbano in segno grafico dalle copertine e locandine underground. Graphic novel e serie tv da 'STRAPPARE LUNGO I BORDI' intreccianti in incontri inevitabili tra Michele Rech e la band di Giancane. Scritture disegnate in voce e chitarra su testi scivolosi e scomodi che parlano male dritti dal centro sociale verso la società virtuale che ti mangia. Un live con gli spettatori anche in streaming, un comizio musicale, l'interazione ci sarà come sempre spaccherà in nome della cultura popolare romana.