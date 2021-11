Strehler100: essere un grande regista

STREHLER, morto il giorno di Natale del 1997 dopo le prove dello spettacolo che non vide mai, “Così fan tutte” di Mozart. Nato a Trieste e fondatore del “Piccolo” nel 1947 in un locale-prigione di tortura delle Brigate Nere (c'era ancora il sangue per terra quando lo affittarono) a Milano creo letteralmente, dopo la guerra, il teatro con Paolo Grassi. Il maestro è la voce stessa l'io narrante del film non fiction e in fondo si racconta a distanza di anni anche dalle parole di collaboratori e protagonisti della cultura del Secondo Novecento milanese. Poetico e personale il ricordo del grande regista teatrale: forte, impetuoso e fragile (così umano). A 100 anni dalla nascita, a ferragosto del 1921, vive ancora tra palcoscenico e quinte, dietro le luci di scena, il sipario non è mai sceso per lui.

fz