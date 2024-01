Teatro Nuovo di Dogana pieno per lo show musicale “Jbees in orchestra”

Il meglio della disco-music, con “Jbees in Orchestra IV”: evento che anche quest'anno ha riscosso successo tra il pubblico in sala e che per la prima volta, grazie alla trasmissione in streaming, è stato seguito anche da tanti sammarinesi residenti all'estero. Sul palco, con la cover band “Jbees”, gli archi dell'Orchestra di Rimini Classica e la Corale di San Marino. Un 'mix', tra le sonorità degli anni 70/80 e la musica classica, corredato da effetti 'scenici' all'avanguardia che ha regalato alla platea, due ore di grande intrattenimento e coinvolgimento.