The Rolling rompono i vetri dei finestrini

Il disco d'inediti a ottobre mentre il singolo 'ARRABBIATO' già da settembre dopo la presentazione all'Empire di Londra nel quartiere di Hackney. C'erano ì 3 componenti ancora insieme degli Stones dalla vecchia formazione a 5 anni anni 60. La band viene ricostituita in alcune tracce pure in video grazie all'intelligenza artificiale in musica e labiali. “HACKNEY DIAMONDS” in gergo 'còckney' (dell'estuario sul Tamigi) significa “finestrino dell'auto ridotto a pezzi” dopo il parcheggio nel quartiere - dice Jagger - non “arrabbiarti”, fallo riparare...