Tour Music Fest a San Marino: la sfida tra artisti emergenti al centro di una settimana di eventi

Nel video le interviste a Gianluca Musso, General Director Tour Music Fest e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

Cresce la vocazione del Titano per la musica. Molto più di un semplice contest canoro, il Tour Music Fest, 14° edizione, porta sul palco – dal 22 al 27 novembre - artisti e band emergenti italiane ed europee – 700 quelli coinvolti quest'anno - creando i presupposti di un percorso professionalizzante che aggiunga valore artistico e culturale alla musica del futuro. Non solo performance, ma anche 15 masterclass gratuite con grandi nomi dello spettacolo (Mogol, Boosta dei Subsonica, il rapper Ensi, Paola Folli, Franco Fussi, Massimo Bonelli) per accrescere “l'opportunità” di un evento formativo, professionale e di orientamento discografico: al centro la cura dell'artista, - ricorda il batterista e produttore Valter Sacripanti, membro della commissione di valutazione – e il totale rispetto per chi vuole intraprendere questo percorso.

Mogol, oltre ad essere presidente di giuria alla finalissima di domenica 27 novembre alle 18.00, sarà anche protagonista della serata “Mogol racconta Mogol” al Nuovo di Dogana.









In giuria anche Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol nonché il terzo personaggio più importante della discografia americana. Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa Sammarinese.



Grande coinvolgimento di varie realtà del territorio con eventi collaterali, sul sito www.tourmusicfest.it tutte le informazioni anche sulle location (Teatro Titano, la Sala Polivalente Little Tony e Teatro Nuovo). Da non sottovalutare, infine, il ritorno turistico della manifestazione, fa notare la Dirigente dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica: “in un periodo di destagionalizzazione si registra già un incremento delle prenotazioni”.

