Una kriptonite psichiatrica dopo Basaglia

Sei storie in due comunità psichiatriche di Roma nel centenario dalla nascita di Franco Basaglia. 'Esplode' il disagio mentale anche attraverso la finzione nel docu-film di Munzi: KRIPTON. Sei scosse come sussulti di vita capovolta, improvvise e inaspettate, in ognuno dei protagonisti. La maledizione mentale del mito di Sisifo che ricomincia sempre... Famiglie e malattia in 100 giorni di riprese. Donne e uomini disgregati in un disagio sociale che ci tocca tutti indistintamente attraverso l'occhio del cinema e il cuore del regista. Un lavoro espressionista fatto di foto e video famigliari. Una vertigine abrasiva che passa dalle storie personali e paradossali... (ma non per i protagonisti intenti a raccontarsi: sono la figlia rumena di Obama. Sono l'israelita Marco Aurelio caduto dal pianeta Kripton ). Relazioni tossiche in amori impossibili e destini incrociati con il nostro vissuto di spettatori nascosti nel buio, al sicuro?