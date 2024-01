Una Voce per San Marino: si chiudono le audizioni

Si chiudono oggi le audizioni del concorso Una voce per San Marino. Iniziate lo scorso dicembre, oggi sul palco gli ultimi cantanti prima di passare alle semifinali. Oltre 700 quelli che ci hanno provato provenienti da più di 30 paesi. I brani cantati soprattutto in inglese e in italiano, ma non sono mancati testi in francese e spagnolo.

Singoli, duetti o band, i generi hanno spaziato dal pop al rock, dalla musica anni '50 al rap. L'emozione è stata tanta sul palco, ma anche i sorrisi e i momenti di incoraggiamento tra i cantanti.

La giuria ha valutato tutte le esibizioni e presto svelerà chi accederà a alle semifinali che saranno trasmesse su San Marino Rtv nella settimana che porta alla finalissima del 24 febbraio al Nuovo di Dogana e che sarà visibile in tutta Italia.