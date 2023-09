Weekend di eventi a San Marino: dalle Giornate del Patrimonio alla camminata dei levrieri

“Eredità” è una delle parole chiave delle Giornate mondiali del Patrimonio Europeo. Obiettivo: valorizzare il “patrimonio vivente” degli oltre 48 Paesi partecipanti. Tra gli eventi del fine settimana, il concerto al teatro Titano della Banda Militare di San Marino che incarna l'eredità dei Corpi militari. Allo spettacolo ha partecipato il Corpo Bandistico Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani, in Piemonte. Ricco il programma di iniziative tra sabato e domenica, dagli itinerari in centro ai musei gratuiti, dalle visite alla mostra di Andy Warhol ai racconti a bordo del trenino Bianco-Azzurro.

Oltre alle Giornate del Patrimonio, tra le iniziative la camminata con i levrieri per le vie del centro. Si tratta di un evento mondiale per far conoscere questa razza di cani. Tanti gli esemplari salvati da maltrattamenti e adottati. Domenica sera, infine, si aprirà la rassegna Rassegna Musicale d’Autunno, alle 21 alla Chiesa S. Francesco.